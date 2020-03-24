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ЕГЭ могут перенести из-за коронавируса. Букмекеры дали прогноз

ЕГЭ могут перенести из-за коронавируса. Букмекеры дали прогноз
Ставки / Прогнозы 0

Коронавирус парализовал многие сферы деятельности населения, в том числе и образование. Под угрозой сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Досрочную сдачу уже перенесли, теперь вопрос в том, состоится ли в намеченные сроки основной экзамен. Госдума уже предложила сделать его дистанционным.

Букмекеры принимают ставки на перенос ЕГЭ. По их оценкам, это скорее произойдёт, чем нет. Поставить на перенос экзамена можно с коэффициентом 1.70. Это примерно 56% вероятности. Сделать ставку на то, что ЕГЭ пройдёт в намеченные сроки, можно за 2.06 (44%). Основное тестирование запланировано на период с 25 мая по 29 июня.

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