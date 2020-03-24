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Эксперты: все теннисные турниры «Большого шлема» состоятся в 2020 году

Эксперты: все теннисные турниры «Большого шлема» состоятся в 2020 году
Ставки / Прогнозы 0

Все теннисные турниры, запланированные на ближайшие шесть недель, не состоятся. Причина — пандемия коронавируса. Более того, под угрозу попал Открытый чемпионат Франции. Его перенесли на период с 20 сентября по 4 октября, что вызвало бурю негодования у игроков.

Букмекеры принимают ставки на то, сколько турниров серии «Большого шлема» состоится в 2020 году. В январе прошёл Australian Open, а вот остальные соревнования оказались под вопросом. В настоящий момент аналитики склоняются к тому, что удастся провести все турниры. Поставить на это можно за 1.68, что составляет примерно 58% вероятности. Сделать ставку на то, что хотя бы один турнир в 2020 году отменят, можно за 2.10 (42%).

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