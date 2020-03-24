Гол на 91-й минуте матча чемпионата Беларуси принёс клиенту букмекера 220 тыс. рублей

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ поставил 100 рублей на экспресс из 5 событий. В экспресс вошли три матча 1-го тура чемпионата Беларуси по футболу, а также две товарищеские встречи, одну из которых отменили. Но и без этого матча коэффициент составил 2236.06.



Невероятно, но все события в экспрессе сыграли. Брестское «Динамо» и «Смолевичи» сыграли вничью (коэффициент 7.40), «Рух» обыграл минское «Динамо» (8.20), в товарищеской встрече «Ваггеридс» одолел «Лаганс» (3.35). В матче с самым крупным коэффициентом (11.00) жодинское «Торпедо-БЕЛАЗ» на выезде переиграло солигорский «Шахтёр» со счётом 1:0. Единственный мяч на 1-й добавленной минуте забил Габриэл Рамос.



Таким образом, со 100 рублей клиент букмекера получил на выплату 223 606 рублей.



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