Букмекеры предсказали снижение пассажиропотока в метро Москвы на 60%
Департамент транспорта Москвы на днях заявил, что пассажиропоток в метрополитене за последние две недели снизился на 30%. Причина — пандемия коронавируса. Букмекеры принимают ставки на дальнейшее снижение числа пассажиров в общественном транспорте.
Сделать ставку на то, что в апреле 2020 года пассажиропоток в московском метро снизится на 60%, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 65% вероятности. Поставить на то, что снижение не будет таким резким, можно за 2.75 (35%).
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отдал распоряжение всем гражданам Москвы в возрасте старше 65 лет уйти на добровольную самоизоляцию.
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