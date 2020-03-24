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Букмекеры предсказали снижение пассажиропотока в метро Москвы на 60%

Букмекеры предсказали снижение пассажиропотока в метро Москвы на 60%
Ставки / Прогнозы 0

Департамент транспорта Москвы на днях заявил, что пассажиропоток в метрополитене за последние две недели снизился на 30%. Причина — пандемия коронавируса. Букмекеры принимают ставки на дальнейшее снижение числа пассажиров в общественном транспорте.

Сделать ставку на то, что в апреле 2020 года пассажиропоток в московском метро снизится на 60%, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 65% вероятности. Поставить на то, что снижение не будет таким резким, можно за 2.75 (35%).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отдал распоряжение всем гражданам Москвы в возрасте старше 65 лет уйти на добровольную самоизоляцию.

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