Эксперты: Шнуров споет о коронавирусе в 2020 году

Ни один выпуск новостей не обходится без свежих сводок о пандемии коронавируса. О нём говорят все. Букмекеры принимают ставки на то, что лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров исполнит песню о коронавирусе в 2020 году.



По оценке экспертов, скорее всего, это действительно случится. Поставить на то, что Шнуров споёт о коронавирусе до 31 декабря, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 68% вероятности. Поставить на то, что эпатажный певец не затронет тему коронавируса в своём творчестве, можно с коэффициентом 2.90 (32%).



Кроме того, букмекеры предлагают сделать ставку на вероятный фильм Юрия Дудя о коронавирусе.



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