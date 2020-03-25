Букмекеры предсказали вероятное значение индекса S&P 500 на 2020 год

Мир переживает очередной финансовый кризис. Всему виной коронавирус, парализовавший экономику многих стран. Букмекеры принимают ставки на значение индекса S&P 500 в 2020 году. S&P 500 — это фондовый индекс, в который включены 500 торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию.



Сделать ставку на то, что индекс хотя бы раз до конца 2020 года опустится ниже отметки 2000 пунктов, можно с коэффициентом 4.00. Это примерно 23% вероятности. Поставить на то, что S&P 500 хотя бы раз поднимется выше 3000 пунктов, можно за 3.00 (32%). Таким образом, букмекеры прогнозируют, что в этом году индекс будет колебаться в диапазоне от 2000 до 3000.



Ещё 21 февраля S&P 500 был на отметке 3386, однако затем произошло редкое падение. На данный момент индекс составляет 2447 пунктов.



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