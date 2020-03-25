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Эксперты: РПЛ выйдет с карантина первой

Эксперты: РПЛ выйдет с карантина первой
Ставки / Прогнозы 0

Коронавирус заставил приостановить практически все европейские чемпионаты. В Старом Свете сейчас играют только в Беларуси. Букмекеры принимают ставки на то, какой чемпионат возобновится после вынужденных каникул первым.

По оценке аналитиков, наивысшие шансы — у чемпионата России. Сделать ставку на то, что РПЛ выйдет с карантина первой, можно с коэффициентом 2.00. За 2.50 можно поставить на английскую Премьер-лигу.

Чуть ниже эксперты оценили шансы Бундеслиги. Сделать ставку на то, что первыми начнут играть в Германии, можно за 5.50.

Совсем не верят букмекеры в скорое возобновление чемпионатов Франции, Италии и Испании. На Лигу 1 можно сделать ставку с коэффициентом 9.00, на Серию А и Примеру предлагается коэффициент 12.00.

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