Букмекеры: курс доллара не превысит 85 рублей в 2020 году
Рубль лихорадит на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса. За последние несколько дней курс доллара неоднократно превышал 80 рублей. Тем не менее, по прогнозам букмекеров, в 2020 году американская валюта ни разу не превысит отметку в 85 рублей.
Поставить на то, что рубль удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).
Официальный курс ЦБ РФ на 25 марта 2020 года составляет 78.85 рубля за 1 доллар.
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