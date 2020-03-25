Коронавирус. Прогноз Минздрава РФ на распространение пандемии

Главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико дал прогноз на распространение коронавируса в ближайшее время.
«Думаю, что активность его снизится с изменением сезона года. В апреле-мае активность распространения вируса должна резко упасть. Вероятнее всего, коронавирус обретёт сезонный характер, но вряд ли им заразится даже треть населения планеты», — сказал Брико.
По оценке аналитиков, вряд ли коронавирус отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).
Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).
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