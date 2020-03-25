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Клиент БК выиграл 2,4 млн рублей на матчах низших лиг чемпионата Аргентины

Клиент БК выиграл 2,4 млн рублей на матчах низших лиг чемпионата Аргентины
Ставки / Прогнозы 0

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ поставил 42,5 тыс. рублей на экспресс из двух матчей низших лиг чемпионата Аргентины по футболу. Он поставил на победу клуба «Линдерс сьюдад эвита» над «Юпанки» в первом тайме и по итогам матча (коэффициент 3.50), а также на то, что «Вилья Дальмине» выиграет первый тайм матча у «Депортиво Риестра», а матч завершится вничью (коэффициент 16.00).

Итоговый коэффициент экспресса составил 56.00. В итоге «Линдерс сьюдад эвита» выиграл первый тайм со счётом 2:0, а матч завершился со счётом 2:1. «Вилья Дальмине» выиграла первый тайм со счётом 1:0, а завершилась игра со счётом 1:1.

Таким образом, ставка оказалась удачной, на выплату игрок получил 2 380 000 рублей.

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