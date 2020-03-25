Клиент БК выиграл 2,4 млн рублей на матчах низших лиг чемпионата Аргентины

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ поставил 42,5 тыс. рублей на экспресс из двух матчей низших лиг чемпионата Аргентины по футболу. Он поставил на победу клуба «Линдерс сьюдад эвита» над «Юпанки» в первом тайме и по итогам матча (коэффициент 3.50), а также на то, что «Вилья Дальмине» выиграет первый тайм матча у «Депортиво Риестра», а матч завершится вничью (коэффициент 16.00).
Итоговый коэффициент экспресса составил 56.00. В итоге «Линдерс сьюдад эвита» выиграл первый тайм со счётом 2:0, а матч завершился со счётом 2:1. «Вилья Дальмине» выиграла первый тайм со счётом 1:0, а завершилась игра со счётом 1:1.
Таким образом, ставка оказалась удачной, на выплату игрок получил 2 380 000 рублей.
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