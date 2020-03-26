Букмекеры: курс евро может превысить 90 рублей в 2020 году
Рубль лихорадит на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса. Букмекеры принимают ставки на курс евро в 2020 году. По их оценкам, европейская валюта вполне может выйти за рамки 90 рублей.
Поставить на то, что рубль удержится в диапазоне ниже 90 за 1 евро, можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 56% вероятности. Сделать ставку на то, что курс единой европейской валюты хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 90 рублей, можно с коэффициентом 2.20 (44%).
Официальный курс Центробанка Российской Федерации на 26 марта 2020 года составляет 84,1485 рубля за 1 евро.
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Букмекеры назвали вероятный курс евро к рублю до конца 2020 года
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