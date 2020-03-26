Коронавирус. Прогноз американского врача: пандемия продлится около года

Почётный профессор кафедры микробиологии, иммунологии и патологии Государственного университета Колорадо Чарльз Калишер дал прогноз на развитие пандемии коронавируса.



«Скорее всего, коронавирус прокатится по планете, унесёт жизни многих тысяч людей, а затем перерастёт в сезонное заболевание, с которым человечество свыкнется и от которого сможет вакцинироваться. Как только закончатся люди, восприимчивые к коронавирусу, и будет разработана эффективная вакцина, всё закончится. Я думаю, на это уйдёт примерно год», — заявил Калишер.



По оценке аналитиков, вряд ли коронавирус отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Ставки на коронавирус: прогнозы букмекеров на пандемию-2020 Пандемия коронавируса охватила весь мир: разбираемся в прогнозах и ставках букмекерских контор.