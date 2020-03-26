Курс доллара. Прогноз эксперта на второе полугодие 2020 года

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович дал прогноз на курс доллара США в 2020 году.



«Курс рубля в апреле будет формироваться в диапазоне 75-80 рублей за доллар. Вполне возможно ослабление рубля до уровня 80-82 рубля за доллар на фоне усиления рыночного пессимизма. К концу 2020 года курс рубля может сформироваться на уровне 73, плюс-минус 2 рубля за доллар. Во втором полугодии мировая экономика, скорее всего, перейдет в фазу восстановления. Также ожидается восстановление нефтяных цен, что может сказаться на поддержке рублевой валюты», — заявил Покатович.



Поставить на то, что рубль удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



Официальный курс ЦБ РФ на 26 марта 2020 года составляет 77.7928 рубля за 1 доллар.



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