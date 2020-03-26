Эксперты назвали вероятность появления чемпионата Беларуси в FIFA 21

Чемпионат Беларуси — единственный из европейских футбольных турниров, который ещё продолжается. Внимание всех болельщиков приковано к чемпионату Высшей лиги. В ближайший уик-энд должны состояться матчи 2-го тура.
Букмекеры принимают ставки на то, добавит ли компания EA Sports в симулятор FIFA 21 чемпионат Беларуси. По оценке аналитиков, вряд ли это произойдёт. Поставить на то, что Высшая лига Беларуси появится в самом популярном футбольном симуляторе, можно с коэффициентом 4.30. Это примерно 22% вероятности.
Поставить на то, что разработчики всё же не добавят чемпионат Беларуси в FIFA 21, можно за 1.17 (78%).
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