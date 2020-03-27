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Федерация футбола Украины о матче-призраке: мы шокированы. Они думали, мы не узнаем?

Федерация футбола Украины о матче-призраке: мы шокированы. Они думали, мы не узнаем?
Ставки / Прогнозы 0

Глава комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины Франческо Баранка объявил о старте расследования «странного» матча «Лозоватка» — «Мелитопольская Черешня» (4:1), на который принимали ставки в лайве крупнейшие букмекеры мира, хотя игры не было. Одним из первых на это обратил внимание «Чемпионат».

В эксклюзивном комментарии разделу «Ставки» Баранка сообщил, что в федерации «шокированы» тем, что произошло, и расследование матча-призрака начали мгновенно.

«Не могу поверить в то, что они провернули сегодня. Пока не знаю [какой поставщик данных передал игру в линию букмекерам. — прим. ред.]. Я мгновенно понял, что происходит что-то не то. И мы сразу начали расследование в ФФУ. Мы шокированы. Они думали, мы не узнаем? Я думаю, что у провайдеров [спортивных данных] будут огромные проблемы после этого. Это мошенничество затронуло всех букмекеров мира», — прокомментировал «Чемпионату» глава комитета по этике и честной игре ФФУ.

На несуществующий матч кубка «Азов» в украинском Бердянске сегодня принимали ставки такие крупные букмекерские компании, как британский Ladbrokes, ирландский Paddy Power, австрийский Bwin и некоторые букмекеры российского рынка.

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