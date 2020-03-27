«Юность» — «Шахтёр»: прогноз Максима Лебедева на матч финала Экстралиги

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 1-й матч серии плей-офф Экстралиги «Юность» — «Шахтёр» Солигорск.



Ставка: победа «Юности» минимум в 2 шайбы за 2.30.



«Безусловно, в братской Беларуси есть свой ЦСКА, и называется он отнюдь не «Динамо», которое Минск. «Динамо» сейчас как раз старается не отсвечивать, как вся Европа, а главное, старается не попадаться на глаза Батьке. Потому что когда Батька в очередной раз сравнит количество выделяемых для «Динамо» денег с итоговым результатом «Динамо» в КХЛ, то кто-то в «Динамо» может невзначай и присесть, ибо у Батьки рука тяжёлая. Поэтому всё внимание сейчас сосредоточено на «Юности», которая является динамовским фармом и для белорусской Экстралиги и является аналогом нашего ЦСКА. И в грядущем финале она выглядит однозначным фаворитом. Хотя бы потому, что в полуфинале справилась за пять матчей, тогда как соперник, «Шахтёр» из Солигорска, влезал в финал так, как по пьяни влезают на антресоль, и влез туда только в седьмом матче. И времени на восстановление у «горняков» практически не осталось, что должно сыграть важную роль, особенно в первых матчах серии.



А с учётом того, что серия начинается в Минске, да плюс у «Юности» на восстановление было аж на пять суток больше, то и предположить результат первого матча совсем не трудно. Понятно, что «Шахтёр» будет цепляться, тем более что именно это у «горняков» получается лучше всего и пропускает он мало. Но забивает он не сильно лучше, а значит, нас ожидает низовой матч, с небольшим количеством заброшенных шайб. Я бы поставил на счет, скажем, 3:1 в пользу Минска, возможно, даже 3:0, но ни в коем случае не больше», — сказал Лебедев.



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