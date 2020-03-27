«Торпедо-БЕЛАЗ» — «Белшина»: прогноз Дмитрия Герчикова на матч чемпионата Беларуси

Спортивный комментатор Дмитрий Герчиков дал прогноз на матч 2-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БЕЛАЗ» — «Белшина».
Ставка: победа «Торпедо-БЕЛАЗ» и меньше 5 мячей в матче за 1.88.
«Жодино в первом своём матче сезона-2020 сенсационно «шлепнуло» обладателя Кубка страны. Здорово стреножив полузащиту солигорского «Шахтёра», команда Юрия Пунтуса в концовке нанесла по сопернику сокрушительный удар ногами новобранца Габриэля Рамоса. Отметим, что это была уже третья встреча соперников в году — и они тщательно друг друга изучили. Перед этим чёрно-жёлтые оба кубковых поединка проиграли под ноль, но смотрелись достойно. Неделю же назад наконец-то «автозаводцев» прорвало.
Бобруйчане стартовали с безвольного поражения, не развив успеха после гола в дебюте Леонида Ковеля. Хуже того, команда выглядела довольно блёкло в атаке, нанеся всего три удара в створ за 90 минут. И по скорости, и по согласованности действий «Белшина» проиграла «Минску» — отнюдь не самому искусному оппоненту. Хуже того, усилить игру со скамейки гостям оказалось некем: главком Градобоев использовал всего две рокировки, но это матч не спасло.
По сути, встречаются коллективы с довольно ограниченными атакующими опциями и без возможностей активно взрывать темп. Но при этом «Торпедо» куда более сбалансированно и мастеровито в сравнении с выходцами из первой лиги. Как думается, разница в классе окажется существенной — и склонит чаши весов в пользу чёрно-белых. Но прям водопада голов вряд ли стоит ожидать», — сказал Герчиков.
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