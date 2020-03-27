«Рух» — «Энергетик-БГУ»: прогноз Дмитрия Герчикова на Высшую лигу чемпионата Беларуси

Спортивный комментатор Дмитрий Герчиков дал прогноз на матч 2-го тура чемпионата Беларуси «Рух» — «Энергетик-БГУ».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.72.



«Дебютант высшей лиги с блеском стартовал в элите, одержав гостевую победу над минским «Динамо». Может на чужую половину гости выбирались редко, зато с умом использовали стандарт и затем действовали по счету, не стремясь лезть на рожон. Хотя было очевидно: схема 3-5-2 Александра Седнева заточена на агрессивное давление и способна трансформироваться в остроатакующую модель. Да и нападающие-бегунки Руха не прочь при первой же возможности нырнуть за спины защитникам



Авторы самой громкой сенсации стартового тура на все лады воспевались журналистами, поскольку по делу обыграли вице-чемпиона. Прекрасный дубль молодого форварда Яхшибоева сделал узбека MVP недели, а его товарищ из средней линии Тве запомнился двумя голевыми передачами. Стало понятно, что, как и год назад, «студенты» будут играть в атаку и попробуют забить больше, чем пропустят.



Важно понимать, что матч пройдет на натуральном, а не искусственном — привычном для Энергетика поле. Это даст «Руху» куда больше свободы при организации атаки. Да и в целом не верится, что команды запрутся на своих половинах и постараются друг другу мешать. Наоборот, думается, что это будет редкий для белорусского футбола случай с открытой игрой», — сказал Герчиков.

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