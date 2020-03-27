«Рух» — «Энергетик-БГУ»: прогноз Владислава Батурина на матч 2-го тура чемпионата Беларуси

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч 2-го тура чемпионата Беларуси «Рух» — «Энергетик-БГУ».



Ставка: обе забьют за 1.58.



«В своём первом домашнем матче в классе сильнейших дебютант высшей лиги чемпионата Беларуси брестский «Рух» примет столичный «Энергетик-БГУ».



«Рух» совершил стремительный взлёт и за два года решил задачу выхода в элитный дивизион. Под руководством легенды белорусского футбола Андрея Зыгмантовича клуб из Бреста стал чемпионом второй лиги, затем финишировал третьим в первой лиге и через стыковые игры против «Дняпро» (2:1,1:2, по пенальти 5:4) завоевал путёвку в высшую лигу.



В текущем сезоне за результаты клуба отвечает новый главный тренер Александр Седнёв, и под его руководством в стартовом матче чемпионата дебютант победил в гостях минское «Динамо»(1:0), автором исторического для команды гола стал украинец Алексей Ковтун.



«Энергетик-БГУ» тоже начал с победы и одолел дома многократного чемпиона своей страны «БАТЭ» (3:1), героем матча стал оформивший дубль представитель Узбекистана Джасурбек Якшибоев. В прошлом сезоне у столичного клуба были определённые проблемы, но он сумел сохранить место в высшей лиге, от зоны вылета бело-синие смогли оторваться на четыре очка и финишировали на 12-й позиции. Любопытно, что «Энергетик» по забитым мячам в прошлом сезоне уступил только тройке лидеров, а вот по пропущенным стал худшим клубом высшей лиги (52:66).



Для дебютанта предстоящий домашний матч будет, конечно, особенным, и игроки местной команды из кожи вон будут лезть, возможно, даже из бутс будут выпрыгивать для того, чтобы порадовать своих поклонников хорошим футболом на высшем уровне. У гостей больше опыта, у них отличное настроение после победы над «БАТЭ», команда Владимира Белявского любит играть в атаку, но при этом не славится надёжной обороной. Сложив все эти факторы, я предлагаю поставить на голы обеих команд в этом противостоянии», — сказал Батурин.



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«Рух» — «Энергетик-БГУ». Прогноз: обидчик БАТЭ и новичок Высшей лиги зажгут в Бресте В прошлом сезоне «энергетики» забили и пропустили 118 мячей, «Рух» — 91.