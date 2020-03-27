Букмекеры назвали вероятность определения победителя Лиги чемпионов-2019/2020 жеребьевкой
На днях Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил проведение финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок. Сейчас организация следит за распространением коронавирусной инфекции и прорабатывает варианты.
Букмекеры принимают ставки на то, что победителя ЛЧ-2019/2020 определят в прямом эфире с помощью жеребьевки. По оценке аналитиков, это очень маловероятный вариант, но все-таки он существует. Сделать ставку на жеребьевку можно с коэффициентом 50.00. Это примерно 2% вероятности.
Финал Лиги чемпионов в этом сезоне должен пройти в Стамбуле.
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