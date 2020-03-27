Обнаружен ещё один украинский матч-призрак. ФФУ ведёт расследование

Удалось обнаружить ещё один украинский матч-призрак. Букмекеры принимали ставки на товарищеский матч между клубами «Бердянск» и «Таврия-СКИФ». Встреча якобы завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей. Вот только команды в настоящее время из-за эпидемии коронавируса сидят на карантине.



«Конечно, это неправда. Сейчас наши команды даже не тренируются. Вчера также была информация, что 23-го мы играли против «Бердянска», а 25-го играли против «Мелитопольской Черешни». Это всё неправда. С «Бердянском» показали счёт 5:1, и год или два назад мы действительно с таким счётом выиграли. То ли букмекеры решили заработать, пока нет матчей, то ли кому-то интересно подставить меня как владельца клуба», — заявил руководитель «Таврии-СКИФ».

Букмекеры принимали ставки на несуществующий матч на Украине. Игроки сидели на карантине

26 марта на Кубке «Азов» в Бердянске якобы состоялся матч «Лозоватка» — «Мелитопольская Черешня» (4:1). Несколько крупных букмекеров российского и мирового рынка принимали ставки на эту встречу, в том числе в лайве. Позже главный тренер ФК «Мелитопольская Черешня» Юрий Ярмошенко в «Фейсбуке» сообщил, что его команда находится на карантине.



Глава комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины Франческо Баранка объявил о начале расследования «странных» матчей.