Букмекеры принимают ставки еще на 2 подозрительных матча на Украине

Сегодня в линии букмекерских контор есть ещё два потенциальных матча-призрака, которые должны пройти на территории Украины. «Бердянск» должен сыграть с «Мелитопольской Черешней», а «Таврия-СКИФ» — с «Лозоваткой». На эту встречу принимает ставки ряд зарубежных букмекерских компаний.

26 марта на Кубке «Азов» в Бердянске якобы состоялся матч «Лозоватка» — «Мелитопольская Черешня» (4:1). Несколько крупных букмекеров российского и мирового рынка принимали ставки на эту встречу, в том числе в лайве. Однако позже главный тренер ФК «Мелитопольская Черешня» Юрий Ярмошенко в «Фейсбуке» сообщил, что его команда находится на карантине.

«Уважаемые болельщики, я, Ярмошенко Юрий, тренер ФК «Мелитопольская Черешня», официально заявляю, что наш клуб во время карантина товарищеские матчи не проводит и не участвует ни в каких турнирах, все футболисты находятся на карантине. К ставкам букмекерских контор наш клуб отношения не имеет», — сообщил Ярмошенко.

Букмекеры принимали ставки на несуществующий матч на Украине. Игроки сидели на карантине

Глава комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины Франческо Баранка объявил о начале расследования. Позднее стало известно ещё об одном матче-призраке на территории Украины.