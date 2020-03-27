«Торпедо-БелАЗ» — «Белшина»: прогноз Александра Неценко на игру чемпионата Беларуси

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Торпедо-БелАЗ» — «Белшина».



Ставка: победа «Торпедо-БелАЗ» и меньше 4 мячей в матче за 1.98.



«Хозяева в ходе второго круга прошлого сезона сменили главного тренера, и им стал «белорусский Юрий Сёмин» – Юрий Пунтус. Он и сборную возглавлял, а пришёл, кстати, из «Белшины», с которой ему играть сейчас. Концовка сезона у Пунтуса не получилась – всего 2 победы в 8 турах и целых 6 поражений. Но команду из Жодино считают солидным середняком турнира, считая, что она может составить конкуренцию в борьбе за топ-5 с парой «Динамо» (Минск, Брест), БАТЭ, «Шахтёром» и «Ислочью».



Первые плоды мы уже увидели. В стартовом туре «Торпедо» на выезде обыграло 1:0 именно солигорский клуб, забив гол в компенсированное время. Но до этого в марте в двух матчах четвертьфинала Кубка страны «Шахтёр» дважды обыгрывал команду из Жодино. Мало того, прекрасный матч в воротах «Торпедо» провёл вратарь Бушма. Он очень много выручал, да и сами соперники били мимо из прекрасных ситуаций. Если брать домашние результаты прошлого сезона, то «Торпедо» в среднем на своём поле пропускало меньше гола за матч, но и забивало не очень много.



За последние 15 встреч с участием «Торпедо» лишь дважды был превышен тотал (3,5) мяча. Что касается «Белшины», то она проиграла в первом туре «Минску» дома 1:3, ведя 1:0. Единственный гол за новичка Высшей лиги забил Ковель, который в прошлом сезоне играл именно за «Минск» и не отличился ни разу, хотя является легендой местной лиги. Думается, что уже на выезде один из аутсайдеров чемпионата наверняка сосредоточится на обороне. «Торпедо» же не полезет на рожон, выжидая свой шанс. «Белшина» в стартовом туре пропустила 2 из 3 мячей со стандартных положений. Думается, что Пунтус, отлично зная свою бывшую команду, прекрасно подготовит к ней свой новый клуб и он победит, но не слишком крупно», — сказал Неценко.



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