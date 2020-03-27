«Рух» — «Энергетик-БГУ»: ставка Александра Неценко на матч 2-го тура чемпионата Беларуси

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Рух» Брест — «Энергетик-БГУ».

Ставка: «Рух» не проиграет и обе забьют за 2.40.



«Давайте поговорим о матче между «Рухом» и «Энергетиком-БГУ». Команда хозяев представляет Брест, она является новичком Высшей лиги белорусского первенства. За последние два года эта команда проделала путь из третьего дивизиона в элитный. Главным событием первого тура стало высказывание Александра Зайцева, который является владельцем клуба «Динамо» (Брест), а именно эта команда выиграла чемпионат. Он сказал о том, что бывают ситуации, когда живёшь с одной, а любишь другую. Имел он в виду «Рух». В итоге в Федерации футбола Беларуси не нашли никаких противоречий, потому что юридически Зайцев никак не связан с «Рухом», хотя в первом туре этот функционер посетил матч «Руха», а не «Динамо». «Рух» довольно неожиданно обыграл минское «Динамо» Сергея Гуренко со счётом 1:0, забив единственный гол с углового. Его автором стал украинский защитник Ковтун, а великолепным образом проявил себя в «Рухе» нигерийский футболист Осучукву, который очень здорово исполняет стандартные положения. «Рух» достаточно много поменял футболистов, провёл очень хорошую селекционную кампанию. С таким человеком во главе, судя по всему, он может вполне претендовать на то, чтобы не просто закрепиться в элитном чемпионате, но и в отдельных матчах составить конкуренцию большим командам.



«Энергетик-БГУ» — клуб, который чаще всего развлекает болельщиков. В прошлом сезоне он пропускал больше всего, но и забивал достаточно много. В связи с этим лучший снайпер белорусского чемпионата Шкурин как раз выступал за этот клуб и был приобретён столичным ЦСКА. Второй снайпер Садовский отправился в брестское «Динамо». Очень много перестановок – 15 футболистов пришло новых в «Энергетик-БГУ», но, как всегда, достаточно много легионеров. Ворвался кометой в белорусский чемпионат узбек Якшибаев, который в составе молодёжной команды своей страны выигрывал чемпионат Азии. Именно он стал главным героем минувшего тура, потому что забил два мяча в ворота БАТЭ. В итоге его команда победила со счётом 3:1. В 73% матчей в прошлом сезоне с участием «Энергетика», а главный тренер этой команды не поменялся, пробивался тотал больше 2,5 мячей. При этом БАТЭ имел достаточно шансов, чтобы не проиграть – было две штанги. Сейчас «Энергетик» будет играть на выезде, а «Рух» постарается сделать всё, чтобы не проиграть.



Мне кажется, что в этом матче обе команды забьют, а хозяева не проиграют, коэффициент 2.40», — сказал Неценко.



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!