На что ставить 28 марта: расписание и календарь хоккейных матчей на субботу
Представляем вашему вниманию список спортивных событий на субботу, 28 марта 2020 года. В хоккее матчи с участием профессиональных команд состоятся только в Беларуси.
В белорусской Экстралиге продолжится финальная серия между «Юностью» и «Шахтёром». Второй матч серии до четырёх побед пройдёт в Минске и начнётся в 20:00.
В первой лиге этой страны сборная Беларуси U17 может стать чемпионом. Сейчас счёт в их противостоянии с «Минскими зубрами» 3-1. Матч начнётся в 17:00.
Кроме того, в хоккее пройдёт множество матчей в любительских лигах России и Беларуси.
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