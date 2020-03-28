«Слуцк» — «Динамо» Брест: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Слуцк» — «Динамо» Брест.
Ставка: «Динамо» победит всухую за 2.33.
«Слуцк» в первом туре одержал победу в уникальнейшем матче, дома обыграв «Славию-Мозырь» — 3:1, причем мячи были забиты с пенальти. Один мяч был забит после добивания Артемом Сердюком. Да и вообще, пять пенальти было назначено. В «Слуцке» понравился Мурад Бураев активной и агрессивной игрой впереди. Но «Славия» — команда-середняк, даже ближе к аутсайдерам. А сейчас играть с чемпионом.
«Динамо» первый матч сыграло вничью с командой «Смолевичи». И это потеря очков. Стоит ждать реабилитации.
В прошлом сезоне встречи этих команд были результативными. Динамовцы выиграли — 3:2 и 3:1. Команды любят забивать друг другу. Но атака «Слуцка» не впечатлила. Да, 4 пенальти били, но там были грубейшие ошибки защитников. Думаю, команда из Бреста постарается не позволить подобного. Подопечные Сергея Ковальчука постараются играть аккуратнее, чем это делала «Славия».
Думаю, брестское «Динамо» победит и не пропустит. Коэффициент — 2,33. Рассмотрел бы даже мультисчёт — 1:0, 2:0, 3:0 за 2,53. Негоже чемпиону начинать чемпионат с двух неудач кряду».
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