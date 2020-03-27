Умеешь играть в NBA 2K20? Поборись за 100 000 рублей в чемпионате России по кибербаскету!

27 марта открылась регистрация на чемпионат России по кибербаскетболу, организованный РФБ совместно с букмекерской компанией ФОНБЕТ. Семь лучших распределят между собой 100 000 рублей, а первому месту достанется 30 000.
Регистрация окончится 5 апреля. Сам турнир стартует 9 апреля и завершится 16 мая 2020 года. Чемпионат пройдет в 4 тура. В каждом из туров поучаствует 30 игроков. Каждый участник будет играть за один из клубов НБА. Победители туров выйдут в финал, где по системе плей-офф определят чемпиона всего соревнования.
Участие в турнире может принять любой гражданин России в возрасте от 18 лет. Чтобы побороться за победу в ФОНБЕТ Чемпионате России по кибербаскетболу, вам нужна консоль Playstation 4, игра NBA 2K20, подписка PS+ и подключение к интернету.
Для участия авторизуйтесь «Вконтакте», заполните анкету и подтвердите персональные данные.
Следите за матчами ФОНБЕТ Чемпионата России по интерактивному баскетболу на каналах Youtube, TWITCH, официальных сайтах РФБ и БК ФОНБЕТ.
Не упусти свой шанс: регистрируйся на турнир, стань чемпионом и забирай призы!
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