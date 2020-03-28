«Слуцк» — «Динамо» Брест: прогноз и ставка Дмитрия Шнякина на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Слуцк» — «Динамо» Брест.



Ставка: победа «Динамо» с форой (–1) за 1.89.



«В стартовом туре “Слуцк” одержал победу над “Славией” со счетом 3:1. В той встрече мы наблюдали целый мини-турнир по пробитию пенальти. Дело в том, что в той игре было назначено сразу пять одиннадцатиметровых ударов. Я веду к тому, что победу “Слуцка” не стоит переоценивать — “Славия” довольно слабо играла в обороне. К тому же “Слуцк” лишился главного спонсора — сахарорафинадного комбината. Меньше денег — меньше классных футболистов.



Брестское “Динамо” в стартовом туре не сумело победить клуб “Смолевичи”, встреча завершилась ничейным результатом — 1:1. Напомню, брестская команда является действующим чемпионом Беларуси. К тому же у “Динамо” отличная статистика личных встреч со “Слуцком”. За два последних года команды встречались шесть раз: в пяти случаях победило “Динамо”, один раз была ничья.



Не думаю, что чемпион не сможет добиться победы во втором матче сезона подряд. Брестская команда видится мне явным фаворитом грядущего противостояния, поэтому предлагаю обратить внимание на вариант “победа “Динамо” с форой (–1)”».



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