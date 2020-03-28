«Слуцк» — «Динамо» Брест: букмекеры уверены в победе команды Милевского и Кисляка

«Слуцк» примет «Динамо-Брест» 28 марта в матче второго тура чемпионата Беларуси. Начало встречи — в 13:00 мск.

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Слуцка» оценён букмекерами коэффициентом 8.30. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.30.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 28 марта «Слуцк» — «Динамо-Брест» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.81, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.22.

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