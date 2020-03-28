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«Славия» — БАТЭ: букмекеры оценили шансы хозяев отобрать очки у борисовчан

«Славия» — БАТЭ: букмекеры оценили шансы хозяев отобрать очки у борисовчан
Ставки / Прогнозы 0

В матче второго тура чемпионата Беларуси «Славия-Мозырь» 28 марта примет БАТЭ. Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз на игру.

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу БАТЭ в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Славии» оценён букмекерами коэффициентом 8.70. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.15.

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 28 марта «Славия» — БАТЭ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.90, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10.

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В четырёх предыдущих очных встречах борисовчане добыли четыре победы с общим счётом 14:1.
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