«Славия» — БАТЭ: букмекеры оценили шансы хозяев отобрать очки у борисовчан
В матче второго тура чемпионата Беларуси «Славия-Мозырь» 28 марта примет БАТЭ. Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз на игру.
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу БАТЭ в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Славии» оценён букмекерами коэффициентом 8.70. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.15.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 28 марта «Славия» — БАТЭ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.90, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10.
Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!
«Славия» — БАТЭ. Прогноз: Нехайчик, Драгун и Филипенко разберутся с любимым клиентом
В четырёх предыдущих очных встречах борисовчане добыли четыре победы с общим счётом 14:1.
Читайте также
- 28 марта 2020
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:21
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 27 марта 2020
-
22:26
-
19:00
-
18:52
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:31
-
11:05
-
11:00
-
10:00
-
01:00
- 26 марта 2020
-
22:37
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
Партнерский контент