«Славия» — БАТЭ: прогноз и ставка Евгения Кузьмича на матч Высшей лиги Беларуси

Профессиональный гандикапер Евгений Кузьмич дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Славия-Мозырь» — БАТЭ.



Ставка: ИТМ 2 мяча БАТЭ за 1.75.



«Первый тур чемпионата показал, что всем фаворитам будет очень непросто в этом сезоне. Болельщикам борисовского клуба очень хотелось верить, что нелучшие результаты на предсезонных сборах — это следствие больших нагрузок, но начало сезона показывает, что дело в другом. Сначала два матча в Кубке с обновлённым и несыгранным минским «Динамо» показали, что у БАТЭ нет сколько-нибудь значимого преимущества над соперником. Далее был матч первого тура чемпионата, который был вчистую проигран скромному «Энергетику-БГУ». При этом БАТЭ создал лишь один опасный момент у ворот хозяев, и тот со стандартного положения, когда Павел Нехайчик не попал в пустые ворота.



«Славия» провела неплохой стартовый матч со «Слуцком», но вследствие, как представляется, судейских ошибок осталась без очков. Было видно, как хорошо налажены тренером Михаилом Мартиновичем командные взаимодействия. Начало сезона плюс далеко не лучший газон не будут способствовать большому количеству голов. Считаю, что гости сейчас не в том состоянии, чтобы забивать кому-то три мяча в одной игре».



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