«Минск» — «Динамо» Минск: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Минск» — «Динамо» Минск.



Ставка: ТМ 2.5 мяча за 1.63.



«Минское дерби. «Минск», одержавший победу в первой встрече, причём волевую и на выезде (после первого тайма уступали «Белшине» — 0:1, но после перерыва забили трижды), сыграет с «Динамо».



Команды между собой сыграли 13 матчей, и пока «Минск» ни разу не победил «Динамо» — 4 ничьих и 9 успехов динамовцев. Но это дерби и есть определённые закономерности. В последних девяти встречах было 7 низов, столько же раз играл вариант «обе забьют — нет». Но в прошлом сезоне в голевой перестрелке «Динамо» выиграло — 3:2. На поле «Минска» на искусственном газоне была ничья — 0:0.



Что-то мне подсказывает, что «Минск», выиграв первый матч, вряд ли будет сильно раскрываться дома. «Динамо» же проиграло стартовый матч клубу «Рух» — 0:1. Здесь будет, наверное, много борьбы, единоборств и карточек. Тренд, который есть в этом дерби, может продолжиться. Когда из девяти матчей 7 низовых, а из 13 — аж 10, то есть смысл сыграть низок. «Тотал меньше 2.5 мяча» за 1.63 — вполне нормальное предложение».



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