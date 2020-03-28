«Минск» — «Динамо» Минск: прогноз Артура Петросьяна на дерби в матче чемпионата Беларуси

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Минск» — «Динамо» Минск.
Ставка: обе забьют за 1.94.
«Минского дерби могло в этом сезоне и не быть. «Минск» имел все шансы быть сосланным в дивизион ниже по той причине, что, как выяснилось, обе команды управляются, по сути, одним ведомством — минским горисполкомом. Подобное в регламенте, естественно, запрещено, но путем нехитрых бюрократических ходов проблему удалось решить и минчан оставили в Высшей лиге.
Гости, конечно, на бумаге сильнее, но начало сезона у них не задалось. Команда Сергея Гуренко проиграла уже три матча кряду. Сначала дважды «БАТЭ» на Кубок, пропустив при этом пять мячей, а в первом туре в родных стенах — скромному, но опасному «Руху». Слишком уж открыто действует «Динамо при схеме «3-4-3».
«Минск» же, получив хорошие новости о том, что остаётся в «вышке», хорошо подготовился к сезону, более-менее укрепился и в первом туре провёл отличный матч в чудном Бобруйске, выиграв у местной «Белшины» — 3:1.
В общем, я бы здесь не пытался предугадать исход, а предположил бы, что голы мы увидим. Во всяком случае и у тех и у других вариант «обе забьют» проходил в трёх матчах из последних четырех».
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