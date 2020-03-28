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«Минск» — «Динамо» Минск: аналитики назвали шансы команды Гуренко победить в дерби

«Минск» — «Динамо» Минск: аналитики назвали шансы команды Гуренко победить в дерби
Ставки / Прогнозы 0

«Минск» в матче второго тура чемпионата Беларуси 28 марта примет «Динамо» Минск. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз на её исход.

Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.96. На ничью дают 3.38.

Букмекеры считают, что матч белорусской лиги «Минск» — «Динамо» Минск не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29.

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«Минск» — «Динамо Мн». Прогноз: «горожане» покажут зубы в дерби с командой Гуренко
В последних четырёх домашних матчах «Минск» проиграл бело-синим лишь однажды.
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