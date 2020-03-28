«Городея» — «Шахтёр» С: аналитики не сомневаются в победе команды Вернидуба и Бодула

«Городея» в матче второго тура чемпионата Беларуси примет 28 марта «Шахтёр» Солигорск. Начало игры — в 19:00 мск.
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу подопечных Юрия Вернидуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72, успех команды Олега Радушко оценён букмекерами коэффициентом 5.80. Ничья идёт за 4.15.
Букмекеры считают, что матч белорусского чемпионата «Городея» — «Шахтёр» Солигорск не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.
Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!
- 28 марта 2020
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:37
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:21
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 27 марта 2020
-
22:26
-
19:00
-
18:52
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00