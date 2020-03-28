«Городея» — «Шахтёр» С: аналитики не сомневаются в победе команды Вернидуба и Бодула

«Городея» в матче второго тура чемпионата Беларуси примет 28 марта «Шахтёр» Солигорск. Начало игры — в 19:00 мск.

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу подопечных Юрия Вернидуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72, успех команды Олега Радушко оценён букмекерами коэффициентом 5.80. Ничья идёт за 4.15.



Букмекеры считают, что матч белорусского чемпионата «Городея» — «Шахтёр» Солигорск не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.

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