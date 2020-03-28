«Славия» — БАТЭ: прогноз Владимира Чаплыгина на матч чемпионата Беларуси

Профессиональный гандикапер Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Славия-Мозырь» — БАТЭ.



Ставка: гол из вратарской площади — нет за 1.55.



«Две пословицы про то, что в нелегкие времена неплохо довольствоваться малым в своих текстах я уже использовал. Остается обратиться к классикам литературы: «Кому и кобыла невеста». Да простят меня читатели из братского государства, но в сегодняшние непростые времена в роли кобылы, облаченной в платье невесты, выступает белорусская Высшая лига. Да, неказистая. Да, со странными матчами в первом туре. Зато это полноценный футбольный чемпионат, а не какие-то товарняки. А вот в остальных европейских первенствах объявлен карантин.



Итак, почему я намертво вцепился в ставку тотал меньше 0.5 гола из пределов вратарской площади? Любой коэффициент выше 1,5 на такой исход читаю завышенным. По белорусскому чемпионату точной статистики, откуда забивались те или иные мячи, у меня нет. Но можно взглянуть, как обстоят дела с аналогичным показателем в ведущих европейских чемпионатах.



Не нравится европейский топ-5, возьмем прерванный чемпионат Португалии. Там максимальный показатель составляет 14%. Столько голов в гостях из чужой вратарской площади забивают футболисты «Санта-Клары». А вот самый минимальный показатель составляет 3%. Его добились «Маритиму» и «Сетубал». Если брать среднюю температуру по больнице, то есть среднее значение по чемпионату, оно равняется от 5 до 8%. Думаю, в Беларуси творится примерно то же самое. Так что ставка на тотал меньше 0,5 гола из пределов вратарской с коэффициентом 1,55 дает математический перевес над линией букмекера».



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