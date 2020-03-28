«Минск» — «Динамо» Минск: прогноз Алексея Андронова на матч Высшей лиги Беларуси

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Минск» — «Динамо» Минск.



Ставка: обе забьют за 1.92.



«Минское дерби. Достаточно интересный матч. Дерби всегда интересно. Когда футбола было много, то мало кто следил за белорусской лигой. Ну а сейчас есть такая возможность. И это любопытно.



В первом туре «Минск» одержал победу, «Динамо» потерпело неудачу. Но встреча должна получиться интересной. Наверное, исходить надо не из сил команд, о которых мы имеем только предварительное представление, а из того, что это дерби. Выберу ставку на забитые мячи в матче, на то, что обе команды забьют. Коэффициент достаточно хороший».



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