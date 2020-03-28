«Юность»‎ — «Шахтёр»: прогноз Максима Лебедева на второй матч финала чемпионата Беларуси

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на второй матч финала чемпионата Беларуси по хоккею «Юность-Минск»‎ — «Шахтёр Солигорск».



Ставка: ничья за 4.60.



«Мы-то как думали про Белоруссию? «Бульбу варим, бульбу жарим, бульбу прямо так…» А выясняется, что Белоруссия нынче столица мирового хоккея, пусть и по причине отсутствия оного в других местах. И вот уже на повестке дня второй финальный матч, и ни о каком коронавирусе даже речи нет.



В первом матче, надо сказать, минская «Юность» разделалась с солигорским «Шахтером» даже гораздо легче, чем думалось изначально. 5:1 – это ведь практически «с шутками и прибаутками». То есть, налицо финал, которых мы немало насмотрелись в КХЛ, когда там вдруг внезапно оказывался «Атлант» или, скажем, ХК МВД. Когда в наличии ярко выраженный фаворит и столь же ярко выраженный аутсайдер, и вопрос из серии «Кто победит?» уже после первого матча плавно перетекает в вопрос: «Управится ли лидер за четыре матча?»



Конечно, второй матч по всем параметрам должен стать для «Юности» тяжелее первого. Во-первых, «Шахтер» должен прочухать, откуда для него исходит угроза миру и постарается заткнуть все щели, откуда сквозило в первой игре, и одной ночи для этого, в принципе, часто оказывается достаточно. Во-вторых, наверняка сработают психологические качели, которые просто обязаны качнуться в противоположную сторону. То есть, фаворит должен стать немного расслабленней, а аутсайдер немного злей. Всего этого вместе, на мой взгляд, явно недостаточно для победы «Шахтера», но может вполне хватить для того, что максимально затруднить минчанам жизнь.



То есть, то, что мы нагадывали к первому матчу, надо переносить на второй. И ждать «низового» матча, вполне может быть даже с завершением за пределами основного времени. Но при этом все равно с победой хозяев, преимущество которых в первой игре было очень уж значительным».