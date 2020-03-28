Liquid — 100 Thieves, киберспорт: прогноз Александра Петрика на матч ESL Pro League

Профессиональный киберспортивный аналитик Александр Петрик дал прогноз на матч Liquid vs 100 Thieves, который состоится на турнире ESL Pro League Season 11.

Ставка: победа 100 Thieves за 3.13.

«Сегодня в североамериканской группе на ESL Pro League пройдет интересная встреча между Liquid и 100 Thieves.



Вчера Liquid стала автором главной антисенсации, проиграв — 0:2 коллективу Swole Patrol. Эту неожиданность отношу к разряду проигрышей Na`Vi: те тоже неуверенно стартовали в онлайн-играх, потому что давно не оказывались в такой обстановке. Возможно, злую шутку с Liquid сыграла и недооценка противника. Ну и Swole Patrol молодцы, не упустили шанс.



100 Thieves сейчас точно в хорошей форме, доказали это двумя победами: сначала — над Swole Patrol, а вчера — над Evil Geniuses. В противостоянии со «злыми гениями» австралийцы тоже считались аутсайдером, однако там все оказалось далеко не так очевидно. Сегодня во многом похожая. Откровенно набравшим ход «ворам» противостоят уязвимые Liquid, от которых завтра вряд ли стоит ожидать феноменального каэса.



100 Thieves — крепкая команда. Их и Liquid в топовой форме далеко не факт, что обыграют. Готов с легкостью поверить, что австралийский коллектив сможет справиться с Liquid. Тем более за такой коэффициент".