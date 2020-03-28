Приложение ФОНБЕТ признано лучшим в категории спорт среди букмекеров

Популярная платформа App Annie составила список лучших мобильных приложений России. Рейтинг основан на оценках активных пользователей iOS и Android.



Приложение ФОНБЕТ заняло пятое место в категории «Спорт». Это лучший результат среди всех букмекерских компаний.



Приложение адаптировано под все операционные системы и повторяет функционал основного сайта. С помощью смартфона можно смотреть трансляции матчей, а также заключать пари и выводить средства.

Ранее на этой неделе БК ФОНБЕТ стала титульным партнёром первого чемпионата России по интерактивному баскетболу, который стартует 9 апреля 2020 года. В рамках сотрудничества турнир получит название ФОНБЕТ Чемпионат России по интерактивному баскетболу — 2020.