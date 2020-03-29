Коронавирус. Прогноз представителя ВОЗ: Россия может избежать жёсткого карантина

Представитель Всемирной организации здоровья (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила готовность РФ к борьбе с пандемией коронавируса. Вуйнович позитивно оценила меры, предпринимаемые российскими властями, но подчеркнула, что людям надо следовать рекомендациям по самоизоляции.
«Система здравоохранения России готова к борьбе с коронавирусом, но гражданам нужно соблюдать правила, оставаться дома, иначе число случаев заражения будет расти. Инфекция очень коварна», — приводит слова Вуйнович РИА «Новости».
Представитель ВОЗ предположила, что Россия может избежать жёсткого карантина, но для этого жители страны должны проявить самодисциплину.
По оценке аналитиков, вряд ли коронавирус отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).
Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 29 марта 2020
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 28 марта 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:37
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:21
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 27 марта 2020
-
22:26
-
19:00