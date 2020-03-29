Коронавирус. Прогноз представителя ВОЗ: Россия может избежать жёсткого карантина

Представитель Всемирной организации здоровья (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила готовность РФ к борьбе с пандемией коронавируса. Вуйнович позитивно оценила меры, предпринимаемые российскими властями, но подчеркнула, что людям надо следовать рекомендациям по самоизоляции.



«Система здравоохранения России готова к борьбе с коронавирусом, но гражданам нужно соблюдать правила, оставаться дома, иначе число случаев заражения будет расти. Инфекция очень коварна», — приводит слова Вуйнович РИА «Новости».



Представитель ВОЗ предположила, что Россия может избежать жёсткого карантина, но для этого жители страны должны проявить самодисциплину.

По оценке аналитиков, вряд ли коронавирус отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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