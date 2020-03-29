«Неман» — «Витебск»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Неман» — «Витебск».



Ставка: «Неман» не проиграет и обе забьют – нет за 2.41.



«Может, не самая яркая афиша, но я комментировал матч «Ислочь» — «Неман» во втором туре, поэтому представляю возможности «Немана». «Витебск» в первом туре обыграл «Городею» (1:0) в непростом матче: дома практически весь второй тайм хозяева играли в меньшинстве. В первом тайме за счет автогола команда получила преимущество и смогла героически его удержать. А вот «Неман» не удержал ничейный результат и проиграл — 0:1, пропустив на 88-й минуте в меньшинстве.



С разным настроением команды подходят к этой встрече, но в чемпионате Белоруссии много непредсказуемых вещей. «Неман» в прошлом сезоне дома обыграл «Витебск» — 1:0. В прошлом году матчи между этими командами получились не очень результативными: ничья (0:0) в Витебске и победа (1:0) «Немана» в Гродно.



У «Немана» не сыграет Марушич, но неплохо себя проявил в первом матче Кадимян. Есть неплохой нападающий, пришедший из киевского «Динамо», Коваль. «Неман» играет дома, у них небольшое преимущество. Судя по статистике этих команд в прошлом сезоне, есть определенная закономерность: в 12 домашних матчах из 15 у «Немана» были низы. Дома команда играет аккуратно, от обороны.



У «Витебска» в гостях вообще труба – в 8 последних матчах из 10 команда не забивала. В выездных матчах «Витебск» забил 9 мячей. Рискну предположить, что и в Гродно «Витебск» не забьет. Мой прогноз – «Неман» не проиграет и обе забьют – нет. Можно попробовать сыграть вариант «Неман» не проиграет и тотал меньше 2,5. Исходя из статистики прошлого сезона, а также игры «Немана» в первом матче, предполагаю, «Витебску» забить на выезде будет трудно. Выбирайте из этих двух вариантов».



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