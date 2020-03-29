«Ислочь» — «Смолевичи»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Беларуси

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Ислочь» — «Смолевичи».



Ставка: победа «Ислочи» за 1.92.



«Наверное, все ожидали большего от «Ислочи» в матче первого тура, особенно те, кто прочитал, что я про команду написал. Но ожидания не оправдались. «Волки» выиграли, но ничего особенного не показали, даже играя с численным преимуществом.



Но этому есть объяснение, которое перед игрой осталось без внимания. Матч проходил на искусственном газоне, причем не лучшего качества. Мяч по нему не катился, игра сильно потеряла в скорости из-за этого. Естественно, преимущество в таких условиях получила команда, оборонявшаяся всем составом.



Во втором туре «Ислочь» будет играть на натуральном газоне стадиона «Динамо», и это плюс. По крайней мере, главный тренер «Ислочи», с которым я на днях общался, этому факту очень рад.



«Смолевичи», хоть и добыли сенсационную ничью на поле брестского «Динамо» в первом туре, слишком много позволяли соперникам. Девять ударов в створ, восемь угловых… В общем, без везения не обошлось. Думаю, быстрая «Ислочь» здесь будет иметь хорошие шансы на победу».



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«Ислочь» — «Смолевичи». Прогноз: Фильцов поможет «смольным» взять реванш За всю историю команды сыграли друг с другом два матча. Оба — за «волками».