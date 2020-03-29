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«Неман» — «Витебск»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Беларуси

«Неман» — «Витебск»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Неман» — «Витебск».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.69.

«Этот матч вряд ли стоит рекомендовать к просмотру. Кажется, он будет мало привлекательным даже для истинных ценителей белорусского футбола.

«Неман» в первом туре не показал ровным счетом ничего, кроме умения отбиваться всей командой (2 удара в створ, 1 угловой), и уступил с минимальным счетом — 0:1.

«Витебск» с таким же счетом переиграл «Городею», но при этом впереди действовал примерно так же беззубо (3 удара в створ). При этом из-за удаления «Неман» лишился нападающего Марушича, а «Витебск» — мобильного хавбека Каленчука. Короче говоря, шедевром эта встреча станет вряд ли».

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