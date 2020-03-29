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«Ислочь» — «Смолевичи»: эксперты назвали фаворита матча второго тура чемпионата Беларуси

«Ислочь» — «Смолевичи»: эксперты назвали фаворита матча второго тура чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

«Ислочь» примет «Смолевичи» в матче второго тура чемпионата Беларуси 29 марта, букмекеры уже дали прогноз. Начало матча — в 16:00 мск.

Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех гостей оценён коэффициентом 4.55. Ничья идёт за 4.05.

Букмекеры считают, что матч белорусской лиги «Ислочь» — «Смолевичи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66.

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«Ислочь» — «Смолевичи». Прогноз: Фильцов поможет «смольным» взять реванш
За всю историю команды сыграли друг с другом два матча. Оба — за «волками».
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