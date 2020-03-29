«Ислочь» — «Смолевичи»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Беларуси по футболу

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Ислочь» — «Смолевичи».
Ставка: ИТМ 1.5 мяча «Ислочи» за 1.72.
«Минский клуб отличился низкой результативностью в предсезонке. «Ислочь» в девяти матчах пропустила 12 мячей, а забила 7. На старте сезона мало что изменилось: в кубке Беларуси команда Виталия Жуковского не смогла забить в двух играх с брестским «Динамо». В первом туре чемпионата «Ислочь» огорчила «Неман» лишь под занавес встречи, и то потому, что соперник играл целый тайм в меньшинстве.
«Смолевичи» провели прошлый сезон в первой лиге, пропустив за 28 матчей 15 голов. Причём в выездных встречах оппоненты смогли распечатать ворота гостей всего лишь 5 раз. В нынешнем сезоне подопечные Александра Бразевича продолжают показывать неуступчивый характер, за счёт которого уже увезли ничью из Бреста в прошлом туре. Думаю, такой команде по силам навязать борьбу нынешнему сопернику, поэтому поставлю на то, что «Ислочь» не забьёт более одного гола».
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