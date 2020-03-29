«Ислочь» — «Смолевичи»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси 29 марта

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Ислочь» — «Смолевичи».



Ставка: обе забьют — нет за 1.88.



«Комментировал «Ислочь» в первом туре, видел, как эта команда играет. «Смолевичи» неделю назад сыграли вничью с действующим чемпионом — брестским «Динамо», причём на выезде. «Смолевичи» ещё и в счёте вели, правда, всего 14 минут. Но команда неплохая. Нормальный подбор игроков для белорусского чемпионата. Можно цепляться за середину таблицы. Выступает в этом клубе Фильцов, игравший ранее в московском «Локомотиве».



«Ислочь» играет в три центральных защитника. У неё есть хороший нападающий Янсане, он забил прекрасный мяч в первом туре. Неплохо вышел на замену Януш, опытный футболист. Вообще, «Ислочь» мне понравилась. Но дома можно играть с тремя нападающими — 5-2-3 или с подобной расстановкой. Но в любом случае игра в три центральных. И поэтому команда мало пропускает. Думаю, и здесь, скорее всего, много голов не будет.



«Смолевичи», думаю, были удивлены своей прытью в матче с чемпионом. Посмотрим, как будут выглядеть в этой встрече. Два сезона назад команды встречались, и тогда оба раза «Ислочь» победила со счётом 1:0. Стало быть, и здесь много голов и моментов не будет.



Попробую дать прогноз на то, что соперники не обменяются забитыми мячами. Мой прогноз — «обе забьют — нет». Коэффициент — 1,88».



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