Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ислочь» — «Смолевичи»: прогноз и ставка Романа Гутцайта на матч чемпионата Беларуси

«Ислочь» — «Смолевичи»: прогноз и ставка Романа Гутцайта на матч чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Ислочь» — «Смолевичи».

Ставка: обе забьют — нет за 1.69.

«Конечно, обе команды не относятся к элите местного футбола, но матч может получиться довольно интересным. “Смолевичи” в стартовом туре на выезде добились ничейного результата с брестским “Динамо” — 1:1. Отобрать очки у действующего чемпиона на его территории — большой успех.

У “Ислочи” тоже выдался тяжёлый поединок. Этот коллектив одержал на своем поле тяжёлую победу над “Неманом” — 1:0. Игра была очень вязкой и изобиловала наличием единоборств. Затем у “Немана” случилось удаление, которое футболисты “Ислочи” смогли конвертировать в забитый гол и добиться победного результата.

Мне кажется, что соперники по грядущему противостоянию снова не покажут яркого и атакующего футбола. Уж слишком они заточены на результат и на то, чтобы не пропустить. Именно поэтому ожидаю низовой исход в этой встрече. То есть голов точно не стоит ждать с обеих сторон».

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020