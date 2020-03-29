«Ислочь» — «Смолевичи»: прогноз и ставка Романа Гутцайта на матч чемпионата Беларуси

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Ислочь» — «Смолевичи».
Ставка: обе забьют — нет за 1.69.
«Конечно, обе команды не относятся к элите местного футбола, но матч может получиться довольно интересным. “Смолевичи” в стартовом туре на выезде добились ничейного результата с брестским “Динамо” — 1:1. Отобрать очки у действующего чемпиона на его территории — большой успех.
У “Ислочи” тоже выдался тяжёлый поединок. Этот коллектив одержал на своем поле тяжёлую победу над “Неманом” — 1:0. Игра была очень вязкой и изобиловала наличием единоборств. Затем у “Немана” случилось удаление, которое футболисты “Ислочи” смогли конвертировать в забитый гол и добиться победного результата.
Мне кажется, что соперники по грядущему противостоянию снова не покажут яркого и атакующего футбола. Уж слишком они заточены на результат и на то, чтобы не пропустить. Именно поэтому ожидаю низовой исход в этой встрече. То есть голов точно не стоит ждать с обеих сторон».
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