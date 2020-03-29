«Неман» — «Витебск»: прогноз и ставка Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Неман» — «Витебск».
Ставка: «Неман» не проиграет + тотал меньше 2.5 голов за 2.12.
«Конечно, с прошлого сезона многое изменилось, но нужно от чего-то отталкиваться. В прошлом чемпионате сильнее смотрелся “Неман” — команда из Гродно финишировала на девятом месте. У “Витебска” дела обстояли намного хуже. Эта команда на протяжении долгого времени боролась за выживание, но в итоге завершила чемпионат на 13-м месте и, таким образом, сумела спастись от вылета.
В стартовом туре текущего сезона команды сыграли по-разному. “Неман” на выезде с минимальным счетом уступил “Ислочи” — 0:1. Отметим, что команда из Гродно играла в меньшинстве из-за удаления. “Витебск” со счетом 1:0 сумел добиться победы над “Городеей”. Как мы видим, оба соперника не смогли блеснуть результативностью.
Я бы задумался над низовым исходом противостояния, но на подобный результат предлагается слишком маленький коэффициент. “Неман” на своем поле является фаворитом, поэтому мы можем прибегнуть к комбинированной ставке. Мой прогноз — “Неман” не проиграет + тотал меньше 2.5 голов”».
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