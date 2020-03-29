«Неман» — «Витебск»: аналитики оценили шансы команд в матче чемпионата Беларуси 29 марта

В матче второго тура чемпионата Беларуси «Неман» 29 марта примет «Витебск». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз.
Эксперты отдают предпочтение гродненцам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.49, успех команды из Витебска оценён букмекерами коэффициентом 3.24. Ничья идёт за 3.36.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси «Неман» — «Витебск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.
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